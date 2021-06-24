بحضور عقيلة صالح.. بوريطة : ليبيا دولة شقيقة ونعتبر إجراء الإنتخابات فيها مرحلة حاسمة

هبة بريس- الرباط

جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس ، دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها الليبيون، موضحا أن المغرب انخرط بجهود حل الأزمة الليبية منذ بدايتها باعتبار أن استقرار ليبيا مهم للمغرب.

كما أكد ناصر بوريطة في تصريح صحفي على عامش استقباله لعقيلة صالح، أن الرباط تعتبر إجراء انتخابات بليبيا مسألة حاسمة وضرورية،. داعيا الى توحيد وجهات النظر مع جميع الفرقاء الليبيين.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب في ظل مساعي الرباط الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتعجيل بإيجاد حل للأزمة، مع مواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينة بوزنيقة وطنجة.

كما يحل عقيلة صالح بالمغرب غداة انتهاء النسخة الثانية من مؤتمر دولي عقد بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية، في محادثات أجمع المشاركون فيها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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