المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامجا خاصا بالفترة الصيفية

هبة بريس-

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، برنامجا غنيا ومغريا خاصا بالفترة الصيفية ،اعتبارا من يوم الجمعة، لمواكبة زبنائه في رحلاتهم لاكتشاف ما تزخر به جميع مناطق المملكة من كنوز سياحية والاستفادة من العروض المتنوعة التي تعزز باقة عروضه الفئوية الموجودة.

وأكد المكتب في بلاغ له ، أن هذا البرنامج يتزامن مع عودة حركية التنقل من خلال عرض تعريفة “أهلا” الخاص بمغاربة العالم وتعزيز محوري طنجة ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويشمل هذا العرض برمجة حوالي 200 قطار يوميا خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، مع تعزيز مكثف للوجهات الأكثر طلبا كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة.

وعلاوة على ذلك، ولتمكين زبنائه من السفر لاستكشاف تنوع وغنى مختلف جهات المملكة، التي يعبرها القطار، وللمساهمة في تعزيز وجهة المغرب، حرص المكتب في إطار تعاونه مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، على إعداد عروض عبارة على دعوة لكل المغاربة للسفر عبر ربوع المملكة، بأثمنة جد مناسبة في إطار حملة “نتلاقاو فبلادنا” وذلك بعرض 350 ألف تذكرة ”يالا نتلاقاو فبلادنا” من 49 درهم إلى 99 درهم، وإطلاق بطاقة “نتلاقاو فبلادنا” وتقديم خصم يصل إلى 50 بالمئة للسفر غير المحدود للمجموعات الصغيرة، وبرمجة جولات سياحية وتقديم اقتراحات استكشافية خاصة بكل مدينة.

وابتداء من الأسبوع الأول من شهر يوليوز، سيطلق المكتب مفهوما جديدا للسفر تحث اسم “البراق – البحري”، يتضمن عرضا أعده المكتب بشراكة مع مارينا باي طنجة ومراكزها البحرية، يمكن زبناء المكتب من الاستفادة بأثمنة منخفضة من أنشطة بحرية متنوعة (التنزه والغوص وتعلم رياضة الشراع والتجديف…).

وتيح هذا العرض الجديد، الذي أصبح ممكنا بفضل المزايا الخاصة بقطار “البراق”، لزبناء المكتب الاستمتاع بتجربة سفر فريدة نحو البحر الأبيض المتوسط وتقاسمها في جو ممتع، مع الأسرة أو بين الأصدقاء، زمن رحلة في نفس اليوم انطلاقا من القنيطرة أو الرباط أو الدار البيضاء.

ولمواكبة أكثر لكل رغبات السفر لهذا الصيف، سيعمل المكتب والمؤسسة الوطنية للمتاحف على إعادة توفير العرض “قطار- فن” ووضعه رهن إشارة عشاق السفر الثقافي قصد تمكينهم من اكتشاف المتاحف الوطنية مع الاستفادة من تخفيض 30 بالمئة عند ولوج تسع متاحف تابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بكل من طنجة والرباط وتطوان وآسفي ومراكش.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يضع مجموعة أخرى من العروض والتعريفات الجديدة والمتنوعة في انتظار المجموعات والأسر للاستمتاع بعطلهم الصيفية في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه سيعمل على تعبئة كل موارده البشرية والمادية اللازمة لمواكبة متطلبات المسافرين ومساعدتهم طوال رحلاتهم من أجل ضمان أحسن ظروف الراحة والسلامة الصحية. ويغتنم هذه الفرصة كذلك لإعادة فتح قاعات “البراق”.

وللمزيد من المعلومات، يدعو المكتب زبنائه للاستعلام حول هذه العروض وكذا مواقيت القطارات عبر مواقعه الإلكترونية www.oncf-voyages.ma أوwww.oncf.ma أوتصفح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية أو بالاتصال بمركز خدمات الزبناء 2255 أو عبر التواصل مع رفيق السفر M’ONCF عبر الواتساب على الرقم 0667652255.

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