الدور المغربي في حل الأزمة الليبية… بوريطة يستقبل عقيلة صالح

2021-06-24 / 10:10 مساءً
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هبة بريس- الرباط

حلّ مساء اليوم الخميس 24 يونيو ، للمرة الثانية في أقل من شهر، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ضيفا على المغرب، حيث كان في استقباله ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب في ظل مساعي الرباط الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتعجيل بإيجاد حل للأزمة، مع مواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينة بوزنيقة وطنجة.

كما يحل عقيلة صالح بالمغرب غداة انتهاء النسخة الثانية من مؤتمر دولي عقد بالعاصمة الألمانية برلين2 حول الأزمة الليبية، في محادثات أجمع المشاركون فيها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسة العسكرية وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، والالتزام بوقف إطلاق النار.

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