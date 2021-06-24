محكمة النقض ترفض إسقاط الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”

2021-06-24 / 9:54 مساءً
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هبة بريس- الرباط

رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به دفاع معتقل “أحداث الحسيمة” الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء.

وكشفت مصادر متطابقة أن محكمة النقض حكمت برفض الطلب الذي تقدم به المعتقلون ال22 بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وربيع الأبلق وآخرون.

ويُشار إلى أن محكمة الاستئناف قد قضت، أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة حراك الريف ضمن ما يُعرف بمجموعة “الزفزافي ورفاقه”، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن في حق عشرات آخرين من نشطاء الحراك.

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تعليق واحد

  1. كرامة الدولة وهبتها يجب ان تحترم. وكل من اهانها فقد اهان كرامته. الحق لا يضيع عندما نطالب به بصفة قانونية. لاننا في دولة الحق والقانون. صحيح اهل الريف رجالا ونساء يسجل لهم التاريخ بطولات تدرس في المدارس. اما زعيم حركة مقاومة الاسبان المرحوم عبد الكريم الخطابي فهو دوما وابدا في ذاكرة المغاربة ونعتز بهم ونحترم بطولاتهم. ولكن ان نركب علي هذه البطولات لتخريب ما تم انجازه من طرف اسلافها الابطال فهذا مرفوض. كلنا ريف وصحراء وعاش المغرب موحدا متاخي متظامن متازرا في وجه اعداءنا.

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