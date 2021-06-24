محكمة النقض ترفض إسقاط الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”

هبة بريس- الرباط

رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به دفاع معتقل “أحداث الحسيمة” الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء.

وكشفت مصادر متطابقة أن محكمة النقض حكمت برفض الطلب الذي تقدم به المعتقلون ال22 بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وربيع الأبلق وآخرون.

ويُشار إلى أن محكمة الاستئناف قد قضت، أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة حراك الريف ضمن ما يُعرف بمجموعة “الزفزافي ورفاقه”، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن في حق عشرات آخرين من نشطاء الحراك.

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