الوالي امهيدية يُرخص بإعادة رسم جدارية ليلى العلوي

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

كشفت مصادر “هبة بريس” أن السيد محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رخّص باعادة رسم صورة “الفوتوغرافية” ليلى العلوي على واجهة مؤسسة “تكنوبارك” وسط مدينة طنجة.

وبحسب المصادر ذاتها فان الترخيص تم بعد القيام بالاجراءات الضرورية، حيث سيتم إعادة رسم الصورة التي خلق إجراء إزالتها من واجهة البناية جدلا ونقاشا واسعين.

وأثار إتلاف جدارية للفنان الطنجاوي “معاد أبو الهنا” من على واجهة مؤسسة “تكنوبارك” بالقرب من ساحة الأمم، جدلا بين المهتمين بمدينة طنجة، حيث تفاجأ متتبعون للشأن الثقافي بالمدينة بازالتها صباح اليوم الخميس، لاسباب مرتبطة بغياب الترخيص اللازم لرسم الجدارية التي اعتلت واجهة المركب المذكور .

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