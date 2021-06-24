بعد سنة على زواجهما… المؤثرين شادية أرسلان و عثمان قدري يعلنان انفصالهما

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن كل من المؤثرين شادية أرسلان و عثمان قدري، مساء يومه الخميس، عبر صفحاتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، خبر انفصالهما بعد سنة على زواجهما.

و كتب عثمان تدوينة عبر خاصية ستوري جاءت كالتالي:”الناس لي كيسولو عليا و على شادية ليوم غادي نجاوب على هاد السؤال لأول مرة، حنا تفارقنا و علاقتنا ساليناها مزيانة يعني ماشي ضروري نساليوها بالحرب”.

و أضاف:”كنتمنى ليها و ليا كل الخير و الله يسهل على الجميع و شكرا بزاف حيت كتسولو فينا، و كنتمنى متبقاوش تسولوني عليها و لا تسولوني عليها و لا تسولوها عليا باش نتفاداو الاحراج، كنبغيكم بزاف”.

و بدورها البلوكر و المؤثرة شادية أرسلان كتبت نفس التدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستغرام .

و الجدير بالذكر أن أرسلان، احتفلت بعقد قرانها من عثمان قدري، بعد قصة حب دامت لسنوات، غير أنه بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، اختار الثنائي إقامة جلسة تصوير خاصة، بحضور أصدقائهما المقربين، دون إقامة حفل زفاف آنذاك.

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