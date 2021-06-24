الرباط.. بوريطة يشرف على افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب

2021-06-24 / 8:08 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أشرف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس 24 يونيو ، على افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بالعاصمة الرباط.

ووأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الافتتاح شارك فيه نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، عبر تقنية التناظر المرئي،حيث من المقرر أن يتولى المكتب الجديد عملية تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة الهادفة بالدرجة الأولى لتطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة ما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج.

وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي الجديد، سوف يعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير تدريب جيد لصالح الدول الإفريقية لافتا الى أن هذا المشروع يعمل على ترسيخ الالتزام المستمر وقيم المشاركة التي يتبناها المغرب، والمكانة المتميزة للقضايا الإفريقية في المبادرات الدبلوماسية للمملكة.

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