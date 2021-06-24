ع محياوي _ هبة بريس

شكل انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برئاسة السيد عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة، اليوم الخميس 24 يونيو 2021 مناسبة، رحب من خلالها المجلس بتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ونوه بالأهمية التي منحها هذا النموذج للهيئة في المشهد الطاقي الوطني.

واغتنمت الهيئة هذه الفرصة للتأكيد على التعبئة الكاملة لأجهزتها رئيسا ومجلسا ولجانا وفريقا تنفيذيا من أجل نجاح النموذج التنموي الجديد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، عبر نشر توصيات اللجنة الخاصة لا سيما في شقها الطاقي.

وفي هذا الصدد، ناقش المجلس آثار النموذج التنموي الجديد على خطة العمل الاستراتيجية للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وبالخصوص كيفيات ملاءمة هذه الأخيرة مع توصيات النموذج التنموي. وفي هذا السياق تقرر إحداث لجنة داخل المجلس دورها متابعة هذا الورش الوطني، يرأسها رئيس المجلس.

كما قام المجلس بتقييم التقدم المحرز من طرف لجان العمل القانونية والتقنية والمالية الناشطة منذ نونبر 2020 على ملفات هامة من ضمنها الفصل المحاسبي بين نشاط النقل للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأنشطته الأخرى وكذا وضع تعريفات استخدام الشبكات الكهرباء.

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