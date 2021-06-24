العثماني :ضربني وبكى
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العثماني :” بكالوريا 2021.. قصة نجاح أخرى في فترة الجائحة”

2021-06-24 / 7:55 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن امتحانات البكالوريا برسم دورتها العادية 2021 شكلت قصة نجاح أخرى من قصص النجاح المتتالية والمتعددة التي راكمتها المملكة طيلة فترة جائحة كوفيد-19.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن السيد العثماني هنأ في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، التلاميذ الذين نجحوا في هذه الامتحانات، مسجلا أن نسبة نجاح هذا العام فاقت السنة الماضية بخمس نقاط.

ومن خلال تهنئة التلاميذ، يضيف البلاغ، هنأ رئيس الحكومة أولياء وأمهات وآباء وأسر التلاميذ، موضحا أن الأسر تبقى منخرطة بشكلٍ شبه يومي في المسار التعليمي لبناتها وأبنائها، وبالتالي فنجاح هؤلاء هو نجاح أيضا لأسرهم.

كما وجه السيد العثماني التحية للأطر الإدارية والتربوية والأمنية والصحية التي سهرت على إنجاح هذه الدورة العادية من امتحانات البكالوريا رغم ظروف الجائحة، مؤكدا أن المملكة تمكنت للسنة الثانية من تنظيم امتحانات البكالوريا وفق شروط صحية صارمة، كما نوه بجميع مسؤولي القطاع.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه سواء في السنة الماضية أو السنة الحالية، “فقد جرت الامتحانات في ظروف صحية مناسبة، كما أن النتائج كانت جيدة، وهذا يعطي لبلادنا إشعاعا خاصا”، مشيرا إلى “كون المغرب راكم طيلة فترة الجائحة مجموعة من قصص النجاح المتتالية والمتعددة، وإنجاح محطة الامتحانات كان واحدة منها”.

 

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تعليق واحد

  1. على اي نجاح تتحدت معالي الوزير بعدما تخلل الامتحانات غش غير مسبوق وطريقة في التصحيح غير مسبوقة واغلب المعدلات لا تتجاوز 12/20وهي الاقرب للواقع و للمنطق اما 18و19فهي بعيدة ان تكون واقعية نظرا لعدم مرور تقديم الدروس في وضع طبيعي كما لم يتمم الاساتذة تقديم الدروس لعدة لسباب منها الاضرابات والصغوط النفسية على الاساتذة والمتعلمين على السواء وابحثوا عن من حصل 18و19 فستجدونهم حتما ينتمون للمدارس الحرة واذا عرف السبب بطل العجب

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