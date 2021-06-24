“شنقريحة” يمرر المغالطات ويردد أسطوانة “تقرير المصير المشروخة” من روسيا

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لم يفوت الجنرال سعيد شنقريحة، الفرصة أثناء مشاركته اليوم الخميس 24 يونيو، ضمن فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه فيدرالية روسيا بالعاصمة موسكو، لترديد “الاسطوانة المشروخة” التي يرددها النظام العسكري الجزائري كلما أتيحت له الفرصة والمتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير.

الشنقريحة الذي تحركه عُقد الماضي، خصص معظم مداخلته خلال المؤتمر لتمرير المغالطات وترديد الشعارات البائدة التي تعود لحقبة الحرب الباردة، مستجديا في ذلك آذانا صاغية لتخفيف صدمة الانتكاسات والهزائم الدبلوماسية المتتالية آخرها فضيحة “بنبطوش” التي أظهرت عجز مخابرات “العجائز”.

وقال شنقريحة أن المغرب عمد الى خرق وقف اطلاق النار، محاولا ايهام المشاركين ضمن فعاليات المؤتمر أن هناك حرب تدور رحاها بين المغرب وجبهة البوليساريو متناسيا أن العالم كان قبل أيام على موعد مع مناورات أظهرت زيف الادعاءات الجزائرية ومعها “أقصاف الوهم” التي تمطر بها مدافع الكذب والبهتان كل يوم.

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