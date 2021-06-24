“شنقريحة” يمرر المغالطات ويردد أسطوانة “تقرير المصير المشروخة” من روسيا
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
لم يفوت الجنرال سعيد شنقريحة، الفرصة أثناء مشاركته اليوم الخميس 24 يونيو، ضمن فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه فيدرالية روسيا بالعاصمة موسكو، لترديد “الاسطوانة المشروخة” التي يرددها النظام العسكري الجزائري كلما أتيحت له الفرصة والمتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير.
الشنقريحة الذي تحركه عُقد الماضي، خصص معظم مداخلته خلال المؤتمر لتمرير المغالطات وترديد الشعارات البائدة التي تعود لحقبة الحرب الباردة، مستجديا في ذلك آذانا صاغية لتخفيف صدمة الانتكاسات والهزائم الدبلوماسية المتتالية آخرها فضيحة “بنبطوش” التي أظهرت عجز مخابرات “العجائز”.
وقال شنقريحة أن المغرب عمد الى خرق وقف اطلاق النار، محاولا ايهام المشاركين ضمن فعاليات المؤتمر أن هناك حرب تدور رحاها بين المغرب وجبهة البوليساريو متناسيا أن العالم كان قبل أيام على موعد مع مناورات أظهرت زيف الادعاءات الجزائرية ومعها “أقصاف الوهم” التي تمطر بها مدافع الكذب والبهتان كل يوم.
3 تعليقات
مادخل هذا تلعسكري تلدكتاتوري الذي استبد بالحكم في الجزاءر وجعل المناضلين من الشعب بالسجن بدون حق اخر من يتكلم على مساعدة الآخرين الاولى به لو كان ذرة حياء ان يعطي للشعب تلجزاءري حريته في اختيار من يحكمه
فليعط شرقريحة أولا شعب جمهورية القبائل التي يبلغ عدد سكانها اثنا عشر مليون نسمة حق تقرير المصير ثم أن كان يدافع فعلا عن حق تقرير المصير للشعوب فليطلب أيضا من أسياده الإسبان أن يعطوا حق تقرير المصير للشعب الكتالوني ونقول ل شرقريحة ستبقى تحلم كمن سبقوقك بدءا من سيدك بوخروبة إلى بوتفليقة الذين رددوا هذه الأسطوانة وماتوا بحسرتهم دون أن يحققوا وهمهم
نظام العجوز يواصل ترديد الخرافات حتى اصبح غراب المنطقة الناعق بالدمار…وهو بذلك انما يحفر قبره بيده…وهو يعرف جيدا ان خرافته اكل عليها الدهر وشرب…وان المغرب القوي له ولنظامه العدواني الباءد بالمرصاد…وان الضربات ستتوالى عليه مهما حاول الفرار الى الامام…والخونة لا يقرأون التاريخ ولا يتعلمون…والمطلوب من المغرب الاعتراف باستقلال جمهورية القباءل الشعبية وجمهورية كاطالونيا.