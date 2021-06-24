اسلاميو الجزائر يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية

هبة بريس- وكالات

دعت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر، الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين، وذلك في بيان للحركة، بعد إعلان استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة، في ضوء نتائج انتخابات لـ”المجلس الشعبي الوطني”.

وقالت الحركة، التي حلت في المرتبة الثالثة، إنها “تدعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع”.

وأضافت أن الهدف هو “تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية”.

كما دعت الحركة “الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وفق النتائج النهائية المعلنة، إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات”.

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