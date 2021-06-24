طنجة.. إتلاف جدارية لمصورة فوتوغرافية على واجهة “تكنوبارك”

2021-06-24 / 6:11 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أثار إتلاف جدارية للفنان الطنجاوي “معاد أبو الهنا” من على واجهة مؤسسة “تكنوبارك” بالقرب من ساحة الأمم، جدلا بين المهتمين بمدينة طنجة بسبب دوافع الاجراء الذي اعتبروه استهدافا لحرية الابداع.

ورغم إكمال رسم صورة “كرافيتي” من واجهة “تكنوبارك” منذ مساء أمس الأربعاء، فقد تفاجأ متتبعون للشأن الثقافي بالمدينة بازالتها صباح اليوم الخميس، لاسباب مرتبطة بغياب الترخيص اللازم لرسم الجدارية التي اعتلت واجهة مركب “تكنوبارك” وسط مدينة طنجة.

ويتعلق الأمر بصورة تكرم الفنانة الفوتوغرافية “ليلى العلوي” التي فارقت الحياة في هجوم إرهابي ببوركينا فاصو قبل 5 سنوات.

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