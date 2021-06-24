مغاربة أمريكا يتفاجؤون بإلغاء حجوزات الطيران و “لارام” تبرئ نفسها

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حجوزات الطيران التي تخصهم رغم تأديتهم للمقابل الذي طلب منهم و توصلهم برسائل تثبت حجزهم للتذاكر.

و أكد عدد من مغاربة أمريكا أنهم فوجئوا لحظة حلولهم بمطارات بلد الإقامة بكون أسمائهم غير موجودة في لائحة المسافرين الخاصة بشركة الخطوط الملكية المغربية، رغم توفرهم على ما يثبث ذلك.

و تفاديا لأي لبس، رد مصدر من شركة “لارام” على هاته المعطيات، حيث أوضح أن الأشخاص المتضررين لم يحجزوا تذاكرهم بشكل مباشر من موقع الشركة و إنما تعاملوا مع منصة وسيطة.

و أضافت “لارام” أن الحجوزات المعنية تمت في منصة شركة أخرى وسيطة، و الأخيرة لم تقم بتأكيد حجوزاتهم لدى شركة الخطوط الملكية المغربية و لم تقم بتأدية مقابل ذلك و هو ما جعل النظام المعلوماتي ل”لارام” يلغي اوتوماتيكيا تلك الحجوزات.

و شدد المصدر ذاته من شركة الخطوط الملكية المغربية بخصوص الرحلات أنه لم يتم إلغاؤها و قد تمت في وقتها و حينها، و كل ما في الأمر أنه تم إلغاء بعض الحجوزات للأسباب السالف ذكرها و قد جرى التواصل مع المنصة الوسيطة لمحاولة إيجاد صيغ توافقية تضمن حق الزبناء الذين دفعوا لها مبالغ مهمة.

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