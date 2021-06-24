هاجر عدنان الباك
الصورة من الارشيف

هاجر عدنان : “الباك” الحلم الوردي و هوس الوالدين .. علاش هادشي كامل ؟

2021-06-24 / 4:35 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أثارت تدوينة الفنانة المغربية هاجر عدنان جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام، تدوينة مطولة تتساءل من خلالها عن أهمية شهادة الباكالوريا عند الاباء و الامهات.

و كتبت عدنان:”الباك الحلم الوردي و هوس الوالدين…علاش هادشي كامل ؟ باش و لدي يولي طبيب و يحل عيادة فاكدال أو مهندس أقصى طموح للآباء، كيفاش الناس ما عندهم حتى ذرة ديال التميز، ذرة ديال الحرية فالتفكير”.

و واصلت تدوينتها :”للأسف العقول مسدود عليها فصندوق غمل و قدام و تغبر .أنا شخصيا نقدر نتخيل ولدي شيف عالمي، نتخيل ولدي صحفي تيدور العالم نتخايل ولدي كاتب كبير نتخيل ولدي تايبيع و يشري نتخيل ولدي …”.

و أضافت:”شنو الميزة لي عطا الله لولدي الميول ديالو هي الكنز ديالو، و مانتخايلش راسي نكون مزالة فالمرحلة القردية نقلد شنو تايديرو الناس باش تجمع الناس وتقول تبارك الله على ولد فلانة دار الطب”

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