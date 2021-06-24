كورونا المغرب
الصورة تعبيرية

11 وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-24 / 4:25 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و406 حالة شفاء، و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)،فالحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 528 ألفا و18 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 آلاف و30 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9265 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. إتلاف جدارية لمصورة فوتوغرافية على واجهة “تكنوبارك”

طنجة.. إتلاف جدارية لمصورة فوتوغرافية على واجهة “تكنوبارك”

2021-06-24 / 6:11 مساءً
Photo of مغاربة أمريكا يتفاجؤون بإلغاء حجوزات الطيران و “لارام” تبرئ نفسها

مغاربة أمريكا يتفاجؤون بإلغاء حجوزات الطيران و “لارام” تبرئ…

2021-06-24 / 4:48 مساءً
Photo of تارودانت : بعد أسبوع من زيارة وهبي أربعة إستقالات من جماعة توبقال

تارودانت : بعد أسبوع من زيارة وهبي أربعة إستقالات…

2021-06-24 / 4:01 مساءً
Photo of ”عبد النباوي“ يحث قضاته على الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية التسعة

”عبد النباوي“ يحث قضاته على الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية التسعة

2021-06-24 / 3:16 مساءً
Photo of منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة السلطات”

منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة…

2021-06-24 / 2:48 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

2021-06-24 / 2:06 مساءً
Photo of السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل للمهنيين

السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل…

2021-06-24 / 1:55 مساءً
Photo of باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

2021-06-24 / 1:07 مساءً
Photo of أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط الساحلي

أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط…

2021-06-24 / 12:58 مساءً
Photo of الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد المؤجلة

الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد…

2021-06-24 / 12:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق