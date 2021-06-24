11 وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و406 حالة شفاء، و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)،فالحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 528 ألفا و18 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 آلاف و30 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9265 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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