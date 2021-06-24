صحيفة : " الأزمة بين اسانيا والمغرب لا تزال بعيدة عن الحل
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صحيفة : الأزمة بين اسبانيا والمغرب لا تزال بعيدة عن الحل

2021-06-24 / 4:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

سجلت صحيفة إسبانية أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا قد تشتد من جديد في ظل توجه القادة الأوروبين لإصدار إدانة رسمية ضد الرباط بسبب قضية المهاجرين.

ووفق صحيفة “إسبانيول” فالأزمة لا تزال بعيدة عن الحل، في ظل عزم القادة الأروبيون إصدار إدانة رسمية للرباط، من بين دول مجاورة أخرى، لاستعمال الهجرة في محاولة لتحقيق أهداف سياسية.

وحسب ذات الصحيفة فالقرار لا يذكر المغرب بالاسم مباشرة، ولكنه يستخدم لغة مشابهة جدا للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن نفس المسألة.

ويعرف ان الرباط اتهمت مدريد بمحاولة إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية

واندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة” وهو الأمر الذي اغضب المغرب ، الاخير الذي دعا إلى تحقيق “شفّاف” في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته “لأسباب إنسانية”.

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