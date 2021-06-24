تارودانت : بعد أسبوع من زيارة وهبي أربعة إستقالات من جماعة توبقال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مباشرة بعد الجولة الحزبية التي قام بها الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ” عبد اللطيف وهبي” لعدد من المناطق بإقليم تارودانت، في إطار عملية التحضير للانتخابات المقبلة.

قدم أربعة أعضاء ينتمون لحزب ” الجرار” استقالتهم الجماعية من ضمنهم نائب رئيس المجلس الجماعي ل ” توبقال” من كافة هياكل الحزب، دون اعلان وجهتهم المستقبلية .

ويعد حزب الأصالة والمعاصرة من ضمن الاحزاب الأكثر تعرضا للاستقالات في الآونة الأخيرة بإقليم تارودانت، بعدما توجهت عدة أسماء الى حزبي الاحرار والاستقلال بالاقليم.

وتشير مصادر الجريدة أن من شأن سلسلة الاستقالات التأثير على حضوض الحزب في كسب مقاعد له في الانتخابات المقبلة خصوصا بالبرلمان والجماعات الترابية

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