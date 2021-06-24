حادثة سير
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كلميم : مصرع سائق شاحنة وتسجيل عدة جرحى في حادث اصطدام شاحنة بسيارة

2021-06-24 / 3:49 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص مصرعه وهو سائق شاحنة، صباح اليوم الخميس 24 يونيو، في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة خفيفة بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم.

واستنادا إلى مصدر ” هبة بريس” فإن الهالك لقي مصرعه على الفور متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس وفي أنحاء متفرقة من جسده جراء قوة الاصطدام.

فيما أشارت نفس المصادر على سقوط عدة جرحى كانوا على متن السيارة الخفيفة ، تم نقلهم للمستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه جثة السائق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بكلميم، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا قصد الوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

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