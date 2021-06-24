السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل للمهنيين

هبة بريس ـ البيضاء

بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي و ما رافقه من قرارات كان من بينها تأخير وقت إغلاق المقاهي و السماح لها بنقل مباريات الكرة شريطة احترام البروتوكول الصحي، انتعش القطاع و عاد الأمل للمهنيين.

و باتت المقاهي تبث مباريات كرة القدم بعدما حرمت لما يزيد عن السنة من ذلك، خاصة أن الفترة الحالية تعرف تنظيم بطولتي كأس أوروبا للأمم و “الكوبا أمريكا” و هما البطولتان اللتان تحظيان بنسب مشاهدة كبيرة، فضلا على مباريات البطولة الوطنية.

و أعاد السماح للمقاهي بنقل المباريات الأمل للمهنيين الذين تنفسوا الصعداء لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها طيلة فترة الحجر الصحي بسبب الإغلاق خاصة خلال شهر رمضان الفائت.

و مع بداية ارتفاع درجات الحرارة و دخول فصل الصيف، تشهد المقاهي نسب إقبال مرتفعة خاصة في الفترات المسائية حيث يبحث عدد من المواطنين عن متنفسات تنسيهم ضغط الحياة اليومية و متاعبها، و يظل المقهى الفضاء و الوجهة الأبرز لغالبية الراغبين في تزجية وقت الفراغ.

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