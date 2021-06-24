الأخصائي النفسي لمارادونا: لم تكن ثمة خطة لقتله

هبة بريس ـ رياضة

أكد كارلوس أنخل دياز الأخصائي النفسي الذي عالج النجم الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، الأربعاء، أنه لم تكن هناك “خطة لقتل” أسطورة كرة القدم وذلك بعد جلسة استماعه أمام النيابة التي تحقق في ملابسات وفاته.

وقال دياز للصحافيين أثناء خروجه من مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو في ضواحي بوينس آيرس، إن “عملي كطبيب نفساني للإدمان لم يكن له أي نوع من التدخل في النتيجة المميتة (لمارادونا) وهو الأمر الذي آلمنا جميعا”.

وأضاف: “يجب الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من خطة إجرامية لقتل مارادونا كما قيل. الوفاة ناتجة عن بيئة سريرية لا علاقة لها بمشكلة نفسية”، مشيرا إلى أنه أثناء العلاج “لم يكن هناك تعاطي قانوني أو غير قانوني للمخدرات” وكان مارادونا “بكامل قدراته العقلية”.

ويخضع سبعة أشخاص للتحقيق في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في نوفمبر الماضي، حيث يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

ويواجه الطاقم الطبي الذي كان يشرف على الحالة الصحية لمارادونا، ومن بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف، السجن ما بين ثمانية إلى 25 عاما في حال الإدانة.

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