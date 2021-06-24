فوضى سيارات "إم روج"
الصورة تعبيرية

فوضى سيارات “إم روج” و استعمالها لأغراض شخصية يستنفر الداخلية

2021-06-24 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت وزارة الداخلية بعدد من التقارير التي تشير لتورط مسؤولين في مناصب مختلفة باستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية و خارج أوقات العمل الرسمية.

هاته التقارير التي لم ترق لمسؤولي المركز، دفعت الداخلية لتشكيل لجان تفتيش على وجه السرعة و إرسالها لعدد من جهات المملكة للوقوف على حقيقة المعطيات التي توصلت بها بخصوص استعمال سيارات الدولة.

و فوجئت عدد من الجماعات و المؤسسات بمختلف مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع بزيارة لجان تفتيش مركزية، حيث وقفت الأخيرة على الاختلالات التي تشوب تدبير حظيرة سيارات “إم روج”.

و تروم الداخلية من خلال هذا التحرك وقف فوضى استغلال سيارات الدولة في أمور شخصية و هو ما يكلف ميزانية الدولة سنويا أموالا طائلة كان الأجدر أن توجه لأمور أخرى أساسية.

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تعليق واحد

  1. موضوع في الصميم انا لا أتحدث عن ما رأيت ولكن نطلب من الحد من هذه الظاهرة القديمة جدا في المغرب هي ليست بما كانت عليه ولكن ما زالت

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