بوليف يُهاجم “الجواهري” ..دفاع على “الزعتر ” أم مساومة اضطرارية ؟
اثار الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، نجيب بوليف ردود فعل متباينة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بعدما مهاجمته عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب
ووصف بوليف تصريحات الجواهري بخصوص الأحزاب السياسية بـ”الكلام السيء جداً” وذلك في تدوينة فيسبوكية رد فيها على ماجاء على لسان الجواهري ، الذي وصف الأحزاب السياسية بـ “الباكور والزعتر”
وهدد بوليف المسؤول المالي بقدرة حزبه على توجيه سهام النقد للمؤسسة التي يرأسها حيث قال ” أن تكون هناك أعطاب ونقائص ووو…عند الاحزاب، فذلك لا شك فيه.. والكل يعرفه.. لكن أن يتجرأ من هم في مستوى من ذكرت أعلاه، في ظرفية حساسة قبل الانتخابات، فهذا يستوجب منهم توضيحا واعتذارا.. وإلا فسنضطر للدفاع عن “الباكور” و “الزعتر”.. ولم لا الحديث عن أعطاب السياسات التنموية والنقدية والمالية…و ما إلى ذلك، فالسياسيون لهم كامل الحق في التعبير عن ذلك”.
خروج بوليف بهذا التصريح لم يكن موفقا حيث عم الاستغراب من اعتراف الأخير بوجود اعطاب تنموية نقدية مسكوت عنها علما ان الصالح العام يتطلب من الحزب الحاكم الكشف عنها ومصارحة الشعب بجميع الاختلالات الموجودة في جل القطاعات وليس التستر على ذلك خدمة لمصالح فئوية ضيقة .
واعتبر البعض ان خروج بوليف للحديث عن الأعطاب السياسات التنموية والنقدية والمالية دون ذكرها كان رد فعل متسرع ازاح الغطاء عن ” مساومة اضطرارية ” واضحة تعكس سياسة ” درق عليا ندرق عليك ”
4 تعليقات
الباكور غالي وقليل سي الجواهري ..
على أي تعبيرك هو انحياز للسياسيين ما دمت نعتهم بشيء نادر ههه..
ان ما جاء على لسان السيد الجواهري هو بمثابة وضع الاصبع على الداء و عوض ان ننتقذ كلامه كان على كل من يهمه الامر أن يبحث عن الدواء. و هذه صفة مع الأسف نفتقر اليها . فنحن مجتمع لا نقبل النصيحة و نهرب من التوجيهات البناءة. فعلينا أن نعيد اصلاح أفكارنا و أن نراجع تربيتنا.
والله العظيم سيد الجواهري ما قاله حق …وانا أضيف الأحزاب السياسية في البلاد منافقين.ولا يراعون إلى مصالحه
ههههه غي بيناتكم بدا شي يفرش شي اللهم اضرب الظالمين بالظالمين