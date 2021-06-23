بكالوريا 2021.. أمزازي يحتفي بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين وطنيا وجهويا

2021-06-24 / 12:00 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو، حفل استقبال على شرف التلميذات والتلاميذ الذين حققوا المراتب الأولى في امتحانات البكالوريا وطنيا وجهويا.

وأكد الوزير أن هذه النتائج والمراتب المتميزة التي حققها عدد من التلاميء المتفوقين، هي نتاج عمل جاد ودؤوب وثمرة تلاحم كبير بين التلميذات والتلاميذ وكل الأطر المشرفة على تأطيرهم وتوجيههم،والإعداد الجيد.

ودعا أمزازي التلميذات والتلاميذ المتفوقين إلى مواصلة العمل والاستمرار بنفس الجدية والمثابرة والاجتهاد من أجل الوصول الى أهدافهم وبلوغ سامق المراتب.

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