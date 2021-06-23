وزيرة الخارجية الاسبانية : سيادة مدريد على سبتة ومليلية ليست في خطر!

2021-06-23 / 10:18 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء، أنه لاوجود لأي تهديد مغربي لسيادة اسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين سواء في المرحلة الراهنة أو مستقبلا.

وأضافت لايا في تصريح نقلته وكالة الأنباء “إيفي”، ردا على سؤال تيريزا لوبيز، النائبة البرلمانية عن حزب فوكس اليميني المتطرف، أنسيادة إسبانيا على المدينتين “ليست في خطر ولن تكون كذلك”، وأنهما سيظلان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لافتة الى أن المدينتين ستظلان “الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي”.

وكان استطلاع رأي باسبانيا قد أظهر أن أزيد من 20 في المائة من الإسبان يتوقعون عودة مدينتي سبتة ومليلية للسيادة المغربية خلال 25 عاما، و15 في المائة يعتبرون المدينتين مغربيتين في الأصل.

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‫6 تعليقات

  1. لا تياس ياسبتة ومليلية فإن في المغرب اناس عرفوا معنى الوطن والوطنية كما عرف معنى الاحتلال والاستعمار فحب الوطن شعور نفساني يسري في دمهم رجالا ونساء شبابا وكهولا وشيوخا

  3. المدينتين مغربيتين محتلتين اضافة الى الجزر في المتوسط والمحيط…والاحتلال الاسباني الغاشم عليه ان يجهز للرحيل طوعا او كرها من الارض المغربية…وتحية للاسبان المتعقلين الذين شهدوا بالحق…وما ضاع حق الا وراءه طالب…اما هذه الوزيرة المربضة بعقدة المغرب فستموت بغيضها حينءذ…والنصر لنا حتمي ان شاء الله.

  5. والله حتى تطردين منهما مهزومة مدلولة نحن ننتظر الضوء الاخضر حتى نسترجع امجادنا لان مغرب اليوم يختلف كتيرا عن الامس وسنرد الصاع صاعين لكل الاعداء انها انطلاقة المغرب العظمى

  6. بدون تساؤل.
    للتذكير أن استطلاع معهد الأبحاث السوسيولوجية وأشار إليه المقال وجرى الكشف عن نتائجه يوم 18/06/2021 يرى فيه 75% من الإسبان أن سبتة ومليلية أراضي إسبانية لا نقاش بشأنهما مثل مالقا أو كورونيا.

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