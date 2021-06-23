وزيرة الخارجية الاسبانية : سيادة مدريد على سبتة ومليلية ليست في خطر!

2021-06-23 / 10:18 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء، أنه لاوجود لأي تهديد مغربي لسيادة اسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين سواء في المرحلة الراهنة أو مستقبلا.

وأضافت لايا في تصريح نقلته وكالة الأنباء “إيفي”، ردا على سؤال تيريزا لوبيز، النائبة البرلمانية عن حزب فوكس اليميني المتطرف، أنسيادة إسبانيا على المدينتين “ليست في خطر ولن تكون كذلك”، وأنهما سيظلان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لافتة الى أن المدينتين ستظلان “الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي”.

وكان استطلاع رأي باسبانيا قد أظهر أن أزيد من 20 في المائة من الإسبان يتوقعون عودة مدينتي سبتة ومليلية للسيادة المغربية خلال 25 عاما، و15 في المائة يعتبرون المدينتين مغربيتين في الأصل.

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