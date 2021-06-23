العثماني :ضربني وبكى
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العثماني: تحويلات “مغاربة الخارج” ثاني مصدر للعملة الصعبة بالمغرب

2021-06-23 / 9:00 مساءً
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هبة بريس- متابعة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن التحويلات المنتظمة والمتزايدة لمغاربة العالم تعتبر ثاني مصدر للعملة الأجنبية.

وأضاف العثماني أنه “بخلاف التوقعات المرتبطة بجائحة كورونا، عرفت التحويلات المالية إلى المغرب خلال سنة 2020 ارتفاعا ب 5 في المائة، حيث بلغت تلك التحويلات حوالي 68 مليار درهم، ما يمثل 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 مليار درهم خلال سنة 2019، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018.

كما بلغت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل %45,3 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2020 .

وأكد رئيس الحكومة أن أهمية هذه التحويلات تتمثل في كونها تدعم بشكل كبير رصيد البلاد من النقد الأجنبي، حيث شكلت التحويلات برسم سنة 2020 حوالي 20% من احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقرب 320 مليار درهم.

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تعليق واحد

  1. وأخيرا نسمع من السيد رئيس الحكومة المحترم ان مغاربة العالم يساهمون وبشكل كبير في اقتصاد البلاد فعلا كان الجيل الأول كان يقصد في الأكل والمشرب والملبس والسكن من أجل إرسال العملة الصعبة إلى بلده ولكن مغاربة العالم يريدون أن تحل قضاياهم بالإدارات المغربية لانه بدون حل قضايا ومشاكل الجيل فلن نحافض على الأجيال القادمة

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