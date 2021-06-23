ردا على “مراسلون بلاحدود”.. التامك: المغرب دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية مكفولة دستوريا

هبة بريس-الرباط

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، اليوم الأربعاء ، أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية مكفولة دستوريا.

ويأتي رد التامك رداً على تصريحات الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار بخصوص النظام القضائي المغربي ، والتي عُقدت علناً على هامش الجلسة القضائية المنعقدة في 22 يونيو في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سياق قضية الصحافي سليمان الريسوني.

وقال التامك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمين العام لمراسلون بلا حدود أظهر “موقفًا محتقرًا تجاه نظام العدالة المغربي من خلال إعادة تصنيف القضية المعنية بشكل غير مباشر من حيث انتهاك حرية الصحافة ، ملمحًا بنفس الشكل إلى أن العدالة في المغرب” تُستغلّ وتُنتهك حرية التعبير والصحافة “.

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