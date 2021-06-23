أزمة تيغراي: مقتل وإصابة العشرات بعد ضربة جوية في الإقليم

2021-06-23 / 8:01 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تسببت غارات جوية، شنها الطيران الحربي في إثيوبيا، على سوق في مقتل أو إصابة العشرات بمنطقة تيغراي، شمالي البلد، بحسب تقارير.

وقال شهود لبي بي سي إن القوات الجوية الإثيوبية أغارت الثلاثاء على بلدة توغوغا، على بعد 25 كيلومترا من عاصمة الإقليم، ميكيلي.

ونفت السلطات الإثيوبية استهداف المدنيين، قائلة إنها شنت غاراتها من أجل القضاء على إرهابيين.

ويُعتقد أن المتمردين المسلحين في تيغراي أحرزوا تقدما ميدانيا في الأيام الأخيرة.

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