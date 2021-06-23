كوريا الشمالية.. إعدام 10 أشخاص استخدموا الهاتف “سرا”

2021-06-23 / 7:30 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بإعدام 10 أشخاص، بسبب استخدامهم شبكات هواتف صينية سراً للتواصل مع أشخاص خارج البلاد.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلا عن مصدر من داخل كوريا الشمالية، أنه “تم تنفيذ عمليات اعتقال لعدة أشخاص، بمن فيهم أشخاص استخدموا شبكات هواتف صينية وتم إعدامهم علناً”.

وأشار إلى أن الأشخاص العشرة الذين تم إعدامهم، 5 منهم من مقاطعة تايهونغدان، والآخرون من مقاطعة هامغيونغ الشمالية، كما يُعتقد أن نحو 20 شخصاً آخرين ممن حوكموا علناً قد نجوا من عقوبة الإعدام.

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