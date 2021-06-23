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اعتقال مهاجر إفريقي متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال بالدارالبيضاء

2021-06-23 / 7:18 مساءً
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هبة بريس-

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة إفريقية جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة السرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام شخصين ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بارتكاب محاولة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال وسط مدينة الدار البيضاء، نتج عنها إصابة مستخدم بهذه الوكالة بجروح طفيفة، وذلك قبل أن يسفر تدخل فوري لعنصر شرطة مكلف بتنظيم السير والجولان بالقرب من عين المكان عن ضبط أحد المشتبه فيهما وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه.

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