شفشاون.. تلميذ ينضاف لقائمة المنتحرين بالاقليم

2021-06-23 / 6:12 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

وضع تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة أمس الثلاثاء ، حدا لحياته شنقا بأحد دواوير جماعة بني آحمد الشرقية التابعة لإقليم شفشاون، في ظروف وصفت بالغامضة.

وبحسب مصادر محلية فان الهالك عُثر عليه معلقا بحبل، ولا تُعرف الأسباب التي ادت به إلى الانتحار، حيث قد اجتاز قبل يومين امتحانات الثالثة إعدادي.

وثد تم نقل الجثة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى شفشاون فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

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‫2 تعليقات

  2. دائمآ إقليم شفشاون يعرف انتحارات تدعو للاستغراب ما الذي يجري في هذا الإقليم؟ لماذا لا تحدث دراسة للتعرف عن أسرار الانتحارات المتكررة يجب إنقاذ الموقف قبل سقوط ضحايا جدد.

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