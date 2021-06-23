شفشاون.. تلميذ ينضاف لقائمة المنتحرين بالاقليم

هبة بريس- مكتب طنجة

وضع تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة أمس الثلاثاء ، حدا لحياته شنقا بأحد دواوير جماعة بني آحمد الشرقية التابعة لإقليم شفشاون، في ظروف وصفت بالغامضة.

وبحسب مصادر محلية فان الهالك عُثر عليه معلقا بحبل، ولا تُعرف الأسباب التي ادت به إلى الانتحار، حيث قد اجتاز قبل يومين امتحانات الثالثة إعدادي.

وثد تم نقل الجثة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى شفشاون فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

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