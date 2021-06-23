كورونا المغرب
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7 وفيات و522 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-23 / 4:44 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و345 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفا و696 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 .

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 514 آلاف و624 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9254 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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