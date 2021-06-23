أكادير : إفراغ مقر جمعية " الصم والبكم" بالقوة ينتهي بإغماءات
الصورة من مقر الجمعية

أكادير : إفراغ مقر جمعية ” الصم والبكم” بالقوة ينتهي بإغماءات

2021-06-23 / 3:05 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتهى أمر قضائي مستعجل لافراغ مقر جمعية ” الصم والبكم ” بأكادير اليوم الثلاثاء ، باستعمال القوة العمومية ، في حالات إغماء وسط منخرطي الجمعية من دوي الاحتياجات الخاصة .
عملية إخلاء المقر بعد إشعارات سابقة لصالح المجلس البلدي لأكادير، انتهت اليوم بفواجع في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعرض العشرات للتشريد من منخرطي جمعيات الصم و البكم و اليتامى النازلين بالمقر التابع لمصالح البلدية، ولم يمهل قرار الافراغ وقت إضافي حتى يستكمل فئة ” الصم البكم” نهاية امتحاناتهم التي ستستوفي الشهر الجاري.

استعمال القوة لافراغ مقر دوي الاحتياجات الخاصة، اعقبه عملية استنكار واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حول من أشار أن المنهجية الاسلامية للحزب المسير المسير للبلدية، لم تراعي ظروف هذه الفئة من المجتمع، لما جاء في السنة النبوية من أحاديث كثيرة حول كيفية مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم أو أنواع الإعاقة وأجر الصبر عليها، ومن الأحاديث الشريفة التي وردت عن أجر الصابر على الابتلاء والإعاقة ما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي”، فما بالك بالتشريد و الطرد تقول تدوينة فايسبوكية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني : قطاع الاتصالات إحدى الرافعات الأساسية لردم الهوة الرقمية

العثماني : قطاع الاتصالات إحدى الرافعات الأساسية لردم الهوة…

2021-06-23 / 5:38 مساءً
Photo of سطات…مسجد حي القسم ينتظر الفرج

سطات…مسجد حي القسم ينتظر الفرج

2021-06-23 / 5:09 مساءً
Photo of 7 وفيات و522 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

7 وفيات و522 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-06-23 / 4:44 مساءً
Photo of ندوة لـ “التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية” تُفرز توصيات هامة

ندوة لـ “التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية” تُفرز توصيات…

2021-06-23 / 4:32 مساءً
Photo of كورونا .. باحث يدعو إلى مزيد من اليقظة تجنبا لحدوث موجة جديدة

كورونا .. باحث يدعو إلى مزيد من اليقظة تجنبا…

2021-06-23 / 4:05 مساءً
Photo of فكرات : الملك يولي أهمية كبرى لإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد

فكرات : الملك يولي أهمية كبرى لإنجاح تنزيل النموذج…

2021-06-23 / 3:43 مساءً
Photo of التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق الحياة السياسية

التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق…

2021-06-23 / 2:47 مساءً
Photo of المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

2021-06-23 / 2:18 مساءً
Photo of هيئة حقوقية ترفض الحكم الصادر في حق حفيظ زرزان

هيئة حقوقية ترفض الحكم الصادر في حق حفيظ زرزان

2021-06-23 / 1:42 مساءً
Photo of بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات”

بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل…

2021-06-23 / 12:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق