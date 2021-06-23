المترشحات المتمدرسات بإقليم الجديدة يحققن في امتحان البكالوريا نسبة نجاح 70.82
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المترشحات المتمدرسات بإقليم الجديدة يحققن في امتحان البكالوريا نسبة نجاح 70.82 %

2021-06-23 / 2:24 مساءً
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أحمد مصباح – هبة بريس

حسب بلاغ للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية- بإقليم الجديدة، فإن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، برسم دورة يونيو2021، جاءت كالتالي:

مجمل المترشحين: 10691 – رسميون وأحرار- (الإناث منهم 5374 بنسبة 50.26%)، الحاضرون منهم: 9178، بنسبة 85.85 %، الناجحون منهم: 5311، الإناث منهم: 3092 بنسبة 64.93 %.

وبخصوص المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، فقد بلغ عددهم 4763 مترشحة ومترشحا. هذا فيما بلغ عدد المترشحين للدورة الاستدراكية 3316 مترشحة ومترشحا.

وفي التفاصيل فإن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2021، بلغ 7691 مترشحة ومترشحا، وأن عدد الناجحين برسم هذه الدورة بلغ 5311 ناجحة وناجحا، وقد بلغ عدد الناجحين من المتمدرسات والمتمدرسين 4763 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 64.49 %، الإناث منهم 2809 ناجحة، بنسبة 70.82%، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 548 مترشحة ومترشحا ( الإناث منهم 283 بنسبة 51.64 % )،

وقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 3316 مترشحة ومترشحا. التي ستجرى أيام 2-3-5-6-7 و8 يوليوز 2021.

وبهذه المناسبة، تشيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الذي جرى تحت الإشراف المحكم للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء- سطات، وفي مقدمتهم السيد عامل إقليم الجديدة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الأمنية والدركية والوقاية المدنية والمصالح الخارجية والمنابر الإعلامية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم وغيرهم من المتدخلين، كما تغتنم هذه الفرصة لتثمين الانخراط العالي للأسرة التعليمية والمترشحين على انضباطهم وحرصهم على إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب الجائحة، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص والمسؤولية والجدية من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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