المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد
الصورة من الارشيف

المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

2021-06-23 / 2:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يستعد المعهد العالي للصحافة والإتصال بشارع رحال المسكيني بالدار البيضاء، لفتح أبواب التسجيل في وجه الراغبين في الدراسة بأسلاك الإجازة والماستر، مهن الصحافة والإتصال السمعي البصري.

ويهدف المعهد العالي للصحافة و الاتصال الى تكوين متخصصين في مجال الصحافة والاتصال قصد تأهيلهم لمزاولة أعمالهم بالمؤسسات الإعلامية والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.

كما يتوفر المعهد العالي للصحافة و الاتصال على عدة فضاءات مخصصة للتكوين، وأطقم تربوية وأكاديمية متخصصة في مجال الإعلام.

هذا وتعلن إدارة المعهد أن أبوابه مفتوح طيلة أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، لكل الراغبين في الولوج إليه.

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