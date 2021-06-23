هيئة حقوقية :الحكم الصادر في حق حفيظ زرزان يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة
حفيظ رزان

استنكار واسع لإدانة مدون بالسجن النافذ لشهرين

2021-06-23 / 1:42 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

استنكرت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب،الحكم الصادر في حق المدون حفيظ زرزان والقاضي بالحبس شهرين نافذين، وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم ، على خلفية تدوينة له على حسابه بالفايسبوك.

وذكرت الهيئة من خلال بيان لها، أن المعطيات الواردة في منشور حفيظ زرزان نشرتها العديد من المنابر، وتدوينته جاءت تفاعلا منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام وتفاعل معها كل المغاربة، مشيرة إلى أن تدوينة المعني لم تتضمن أي سب أو قذف أو إهانة لأية جهة أو أي كان.

واعتبرت الهيئة أن الحكم الصادر في حق زرزان “يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية، ويشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي. ويؤكد ذلك حينما زاوجت النيابة العامة متابعتها إلى جانب قانون الصحافة بالقانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس إلى جانب الغرامة بغية إخراس الأصوات المزعجة”.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يعتبر “صفحة أخرى من ضمن صفحات الأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي وأصحاب الرأي، تعبر عن شجبها القوي لهذا الحكم، وإدانتها له، وتضامنها مع زرزان”.

الى جانب الهيئة اعلاه عبر العشرات من النشطاء عن إدانتهم للحكم بالسجن النافذ على المدون حفيظ زرزان، بسبب تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، مؤكدين تضامنهم معه، ورفضهم للتضييق على حرية التعبير.

ورفض عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم على المدون حفيظ رزان معنبرين الحكم بـ ” الكابح لحرية التعبير، وتكميم الأفواه” .

من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين المغاربة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، هذا الحكم، الذي يروم تكميم الأفواه والعودة بالحريات والحق في الرأي والتعبير إلى الوراء.

وانتقدت النقابة إدانة المدون بتهمة “إهانة هيئة منظمة قانون”، مشيرة إلى أن تدوينته تطرقت لمعطيات متوفرة، ولم تهن أي جهة كانت، ولا تتضمن أي قذف أو سب، بل تعالج موضوعا شكل قضية رأي عام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق الحياة السياسية

التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق…

2021-06-23 / 2:47 مساءً
Photo of المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

2021-06-23 / 2:18 مساءً
Photo of بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات”

بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل…

2021-06-23 / 12:05 مساءً
Photo of الاستقلال : قرارات المغرب حُيال تدبير “عملية مرحبا” على درجة كبيرة من الأهمية

الاستقلال : قرارات المغرب حُيال تدبير “عملية مرحبا” على…

2021-06-23 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء ..الأجواء مستقرة وصحوة

طقس الأربعاء ..الأجواء مستقرة وصحوة

2021-06-23 / 9:02 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم إبراهيم ادحلي بيشا

الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم إبراهيم ادحلي…

2021-06-22 / 11:36 مساءً
Photo of شواطئ أكادير الانظف بالمغرب وتوقعات بتوافد المصطافين لصيف 2021

شواطئ أكادير الانظف بالمغرب وتوقعات بتوافد المصطافين لصيف 2021

2021-06-22 / 10:51 مساءً
Photo of المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك واللحوم والخضر

المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك…

2021-06-22 / 8:25 مساءً
Photo of العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة العلمية وليس قرارا سياسيا

العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة…

2021-06-22 / 7:46 مساءً
Photo of البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو” وطنجة المتوسط

البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو”…

2021-06-22 / 7:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق