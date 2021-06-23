البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

هبة بريس ـ الرباط

يعقد البرلمان العربي السبت المقبل بالقاهرة ، جلسة طارئة لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي على هامش اجتماعات تحضيرية للجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي المقرر انعقادها السبت المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، إن هذه الجلسة الطارئة ، “تأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.

وأضاف أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية واسبانيا ، مبرزا أن “إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية ، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلاً، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من كافة جوانبه”.

ووفق جدول أعمال الاجتماعات التحضيرية، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، فضلا عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.

من جهتها ، تستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق ، وستناقش تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة خلال دور الانعقاد من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ، الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وتعتمد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، فضلا عن استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة “كورونا ” ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باختصاصات اللجنة ، واعتماد تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فتناقش تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الحالي، وتقرير الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020.

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