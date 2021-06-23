بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات”

2021-06-23 / 12:05 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل المشاورات التي يقوم بها أعضاء اللجنة التنموية مع زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب، حيث كان آخرها اجتماع عقد مساء أمس بين الطرفين لمناقشة كافة تفاصيل ميثاق التنمية.

و بالرغم من كون معطيات اللقاء ظلت سرية، غير أن شكيب بنموسى رئيس اللجنة أفصح عن الإطار العام الذي دارت فيه المناقشات و الذي تميز بجو إيجابي تخللته روح المسؤولية من كل الأطراف.

و في هذا الصدد، أوضح بنموسى أن الميثاق الوطني للتنمية ينطلق من التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الملك، و المشاورات جارية حاليا مع الفرقاء السياسيين للتوافق حوله.

و أضاف ذات المتحدث أن الميثاق الخاص بالتنمية لن يعوض بأي شكل من الأشكال برامج الأحزاب السياسية ولا عمل المؤسسات.

و شدد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الميثاق الوطني للتنمية سيكون إطارا للتصور العام لتنمية البلاد، و أن الهدف الأسمى منه هو تطوير وطننا ليصل لمرحلة المغرب الذي نريده جميعا

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق الحياة السياسية

التنصت على المكالمات الهاتفية لمحاصرة ” السماسرة ” لتخليق…

2021-06-23 / 2:47 مساءً
Photo of المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

المعهد العالي للصحافة و الاتصال يفتح أبوابه للطلبة الجدد

2021-06-23 / 2:18 مساءً
Photo of استنكار واسع لإدانة مدون بالسجن النافذ لشهرين

استنكار واسع لإدانة مدون بالسجن النافذ لشهرين

2021-06-23 / 1:42 مساءً
Photo of الاستقلال : قرارات المغرب حُيال تدبير “عملية مرحبا” على درجة كبيرة من الأهمية

الاستقلال : قرارات المغرب حُيال تدبير “عملية مرحبا” على…

2021-06-23 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء ..الأجواء مستقرة وصحوة

طقس الأربعاء ..الأجواء مستقرة وصحوة

2021-06-23 / 9:02 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم إبراهيم ادحلي بيشا

الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم إبراهيم ادحلي…

2021-06-22 / 11:36 مساءً
Photo of شواطئ أكادير الانظف بالمغرب وتوقعات بتوافد المصطافين لصيف 2021

شواطئ أكادير الانظف بالمغرب وتوقعات بتوافد المصطافين لصيف 2021

2021-06-22 / 10:51 مساءً
Photo of المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك واللحوم والخضر

المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك…

2021-06-22 / 8:25 مساءً
Photo of العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة العلمية وليس قرارا سياسيا

العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة…

2021-06-22 / 7:46 مساءً
Photo of البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو” وطنجة المتوسط

البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو”…

2021-06-22 / 7:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق