بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل المشاورات التي يقوم بها أعضاء اللجنة التنموية مع زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب، حيث كان آخرها اجتماع عقد مساء أمس بين الطرفين لمناقشة كافة تفاصيل ميثاق التنمية.

و بالرغم من كون معطيات اللقاء ظلت سرية، غير أن شكيب بنموسى رئيس اللجنة أفصح عن الإطار العام الذي دارت فيه المناقشات و الذي تميز بجو إيجابي تخللته روح المسؤولية من كل الأطراف.

و في هذا الصدد، أوضح بنموسى أن الميثاق الوطني للتنمية ينطلق من التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الملك، و المشاورات جارية حاليا مع الفرقاء السياسيين للتوافق حوله.

و أضاف ذات المتحدث أن الميثاق الخاص بالتنمية لن يعوض بأي شكل من الأشكال برامج الأحزاب السياسية ولا عمل المؤسسات.

و شدد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الميثاق الوطني للتنمية سيكون إطارا للتصور العام لتنمية البلاد، و أن الهدف الأسمى منه هو تطوير وطننا ليصل لمرحلة المغرب الذي نريده جميعا

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