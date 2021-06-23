بنموسى: “ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات”
تتواصل المشاورات التي يقوم بها أعضاء اللجنة التنموية مع زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب، حيث كان آخرها اجتماع عقد مساء أمس بين الطرفين لمناقشة كافة تفاصيل ميثاق التنمية.
و بالرغم من كون معطيات اللقاء ظلت سرية، غير أن شكيب بنموسى رئيس اللجنة أفصح عن الإطار العام الذي دارت فيه المناقشات و الذي تميز بجو إيجابي تخللته روح المسؤولية من كل الأطراف.
و في هذا الصدد، أوضح بنموسى أن الميثاق الوطني للتنمية ينطلق من التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الملك، و المشاورات جارية حاليا مع الفرقاء السياسيين للتوافق حوله.
و أضاف ذات المتحدث أن الميثاق الخاص بالتنمية لن يعوض بأي شكل من الأشكال برامج الأحزاب السياسية ولا عمل المؤسسات.
و شدد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن الميثاق الوطني للتنمية سيكون إطارا للتصور العام لتنمية البلاد، و أن الهدف الأسمى منه هو تطوير وطننا ليصل لمرحلة المغرب الذي نريده جميعا