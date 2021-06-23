العثماني مُخاطبا المعارضة: “ضربني وبكى سبقني وشكى”ُ

هبة بريس ـ الرباط

وصف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تناقض بعض الفرق النيابية داخل مجلس المستشارين في مواقفها فيما يخص فتح المجال أمام المشاركة السياسية لمغاربة العالم بـ المثال السائد “ضربني وبكى اسبقني وشكى”.

وتساءل العثماني، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، عشية الثلاثاء 22 يونيو 2021، “كيف لفرق نيابية تتهم الحكومة بغلق الباب أمام مشاركة مغاربة العالم سياسيا، وعدم إتاحة المجال لهم، علما أنها لم تقدم أي تعديلات في هذا المجال”.

و خاطب رئيس الحكومة، أعضاء الغرفة الثانية، بقوله: كيف استطعتم التوافق على القاسم الانتخابي وأجمعتم عليه، بينما لم تتمكنوا من حسم موضوع إشراك مغاربة العالم؟، معتبرا أن القاسم الانتخابي يتعلق بخطف أصوات الناخبين بينما إشراك مغاربة العالم يتعلق بحقوق الآخرين.

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