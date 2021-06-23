الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا بمجال الصحة
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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا بمجال الصحة

2021-06-23 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

وقع صندوق المرضى الإسرائيلي “كلاليت” اتفاق تعاون هو الأول من نوعه مع وزارة الصحة الإماراتية وشركة التأمين الصحي في أبوظبي “ضمان” والتي تعتبر أكبر شركة تأمينات طبية في الإمارات.

وجرت مراسم التوقيع في مكتب رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي، بحضور السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه، وكبار مسؤولين إماراتيين ومدراء آخرين من “كلاليت”.

وبموجب الاتفاق سيتم إجراء اجتماعات لتبادل المعرفة وزيارات لوفود من الأطباء الإسرائيليين في الإمارات وسيتم خلالها إجراء استشارات طبية باستخدام “الطب الإلكتروني” وسيتم إعطاء علاجات مختلفة في المراكز المميزة لصندوق “كلاليت”.

ويقر الاتفاق خطة لتعاونات أخرى في مجال الطب الرقمي والأبحاث من بينها تعاون لتطوير مشاريع مشتركة للنهوض ودفع الطب عن بعد.

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