طقس الأربعاء ..الأجواء مستقرة وصحوة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة و ذلك خلال الصباح والليل، فوق كل من هضاب الفوسفاط و والماس، وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية.

و ستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس الكبير، في حين ستبقى الأجواء مستقرة وصحوة نسبيا في ما تبقى من أنحاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، كما سيلاحظ هبوب الرياح بكل من السواحل الوسطى وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و 15 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 22 و29 درجة بوادي ملوية، وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و 33 درجة بهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 30 و37 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وما تبقى من المناطق الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 36 و42 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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