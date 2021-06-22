موريتانيا.. إيداع الرئيس السابق ولد عبد العزيز السجن

2021-06-22 / 11:12 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت وسائل إعلام موريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم إيداعه السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.

ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.

ووضع ولد عبد العزيز رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي حيث صدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.

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