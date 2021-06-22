مراكن السيارات والشواطئ
الصورة تعبيرية

شواطئ أكادير الانظف بالمغرب وتوقعات بتوافد المصطافين لصيف 2021

2021-06-22 / 10:51 مساءً
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت شواطئ اكادير، تحتل مراتب متقدمة في جودة مياهها الصالحة للاستحمام ضمن جل شواطئ المملكة ، حيث أكد اخر تقرير لصيف 2021 ، أن 27 محطة شاطئية من اصل 29 صالحة للاستحمام وبجودة عالية، وهو ما سيساهم في إختيار المغاربة لهذه الوجهة السياحية.

وللاشارة فإن أغلب الشواطئ بجهة سوس ماسة، تعد الاجود كذلك كما أن بعضها حاصل على اللواء الازرق ضمن أنظف شواطئ العالم، مما يبعث على أمل توافد المغاربة من الخارج و مختلف المدن والاقاليم لها خلال هذا الصيف، مما سيساعد في تحقيق مكاسب للمطاعم والفنادق والدور المفروشة بجل المحطات الشاطئية، بعد تداعيات أزمة كورونا خلال صيف 2020.

وأفاد قطاع البيئة في تقريره لصيف 2021 أن أزيد من 87 في المائة من مياه شواطى المغرب صالحة للاستحمام، تحتل وجهة أكادير وجهة سوس ماسة ، ومطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغت 87,06 بالمائة. وأوضح التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، أن المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين ومسيري الشواطئ في مجال التطهير السائل والبنيات الصحية، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الشواطئ.

ووفقا للتقرير نفسه ، فإن 12,94 بالمائة فقط من المحطات، أي ما يعادل 55 محطة رصد موزعة على 29 شاطئا، غير مطابقة. وتتمركز غالبيتها بجهات طنجة تطوان الحسيمة، والدارالبيضاء-سطات، والرباط- سلا-القنيطرة.

وترجع أسباب هذا التدهور ،حسب المصدر ذاته، الى تأثير المياه العادمة وحمولات مجاري المياه.

واقتناعا منه بأن جودة مياه الاستحمام تعتبر عنصرا هاما لتطوير السياحة الساحلية، يقوم قطاع البيئة، منذ سنوات، بإنجاز برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة، والذي تعزز بعد اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.

وقد عرف عدد الشواطئ التي شملها هذا البرنامج على مدى سنوات تطورا مستمرا، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، إلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل الى 175 شاطئا سنة 2020.

وتخضع مياه الشواطئ سنويا، لعمليات الرصد، وذلك خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر بوتيرة نصف شهرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك واللحوم والخضر

المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك…

2021-06-22 / 8:25 مساءً
Photo of العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة العلمية وليس قرارا سياسيا

العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة…

2021-06-22 / 7:46 مساءً
Photo of البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو” وطنجة المتوسط

البرتغال توافق على إحداث خط بحري جديد يربط بين”بورتيماو”…

2021-06-22 / 7:23 مساءً
Photo of 3 وفيات و437 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات و437 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-06-22 / 4:34 مساءً
Photo of تارودانت : لشكر يستقطب أغلبية مستشاري جماعة سيدي بورجا

تارودانت : لشكر يستقطب أغلبية مستشاري جماعة سيدي بورجا

2021-06-22 / 3:50 مساءً
Photo of رئيس “مراسلون بلا حدود” يناشد الملك التدخل لصالح الراضي والريسوني

رئيس “مراسلون بلا حدود” يناشد الملك التدخل لصالح الراضي…

2021-06-22 / 3:40 مساءً
Photo of كورونا.. انخفاض في منحنى الوفيات النصف الشهري

كورونا.. انخفاض في منحنى الوفيات النصف الشهري

2021-06-22 / 2:32 مساءً
Photo of انتقادات للحكومة بسبب تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول

انتقادات للحكومة بسبب تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول

2021-06-22 / 1:56 مساءً
Photo of المالكي : فتح الحدود أمام الجالية المغربية قرار ملكي “عميق الدلالة “

المالكي : فتح الحدود أمام الجالية المغربية قرار ملكي…

2021-06-22 / 12:46 مساءً
Photo of مقاولات مهددة بالإفلاس ..برلماني يطالب بتعزيز الحماية القضائية

مقاولات مهددة بالإفلاس ..برلماني يطالب بتعزيز الحماية القضائية

2021-06-22 / 11:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق