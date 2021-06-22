أسترازينيكا” تعلن فعالية لقاحها ضد سلالتي “دلتا” و”كابا” الهنديتين

2021-06-22 / 9:47 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت شركة “أسترازينيكا” في بيان، اليوم الثلاثاء، إن لقاحها المضاد لمرض “كوفيد-19” فعال في الوقاية من سلالتي “دلتا” و”كابا” المتحورتين من فيروس كورونا اللتين ظهرتا للمرة الأولى في الهند.

وأشار البيان إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد ودرست خلالها قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسل من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد سلالتي دلتا وكابا، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأظهرت نتائج تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن “لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90% من المتحور دلتا”.

وكان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قد قال، يوم الجمعة الماضية، إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة “كوفيد-19” السائدة عالميا.

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