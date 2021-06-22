الشاب رضى سلطان والمختار البركاني يتألقان في ديو “تبغي داليا”
هبة بريس : القسم الفني
طرح منذ قليل الفنانين المختار البركاني و رضا سلطان، جديدهما الغنائي على شكل ديو بعنوان “تبغي الداليا” ،و المصورة على طريقة الفيديو كليب.
“تبغي داليا” هي أغنية قديمة تعود للفنان المختار البركاني، و الذي أعادها بطريقة شبابية و شكل جديد، كما قاما بتصوريها بنواحي بركان، و هي من إخراج عبد الرحيم برود و إنتاج هشام خاتر.
و الجدير بالذكر أن” تبغي داليا ” تنضاف لمسار غنائي حافل للفنان الشاب رضا سلطان الذي يعد من مغاربة العالم و الذي يقيم بالديار الفرنسية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
2 تعليقات
حضارة أمة لا تقاس بالاغاني
من يصنع هؤلاء المغنيين…. ما الفائدة من الغنا و الشطيح و الرديح، واش الشعب خاسو الخدمة ولا النشاط؟
رديتو البال ا الإخوان، كل نهار خاص شي ( فنان) يخرج شي أغنية. 365 أغنية ف العام. عطيو للشعب النشاط، ما عندو ما يدير ب شي خدمة…