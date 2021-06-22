الشاب رضى سلطان والمختار البركاني يتألقان في ديو “تبغي داليا”

2021-06-22 / 8:28 مساءً
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هبة بريس : القسم الفني

طرح منذ قليل الفنانين المختار البركاني و رضا سلطان، جديدهما الغنائي على شكل ديو بعنوان “تبغي الداليا” ،و المصورة على طريقة الفيديو كليب.

“تبغي داليا” هي أغنية قديمة تعود للفنان المختار البركاني، و الذي أعادها بطريقة شبابية و شكل جديد، كما قاما بتصوريها بنواحي بركان، و هي من إخراج عبد الرحيم برود و إنتاج هشام خاتر.

و الجدير بالذكر أن” تبغي داليا ” تنضاف لمسار غنائي حافل للفنان الشاب رضا سلطان الذي يعد من مغاربة العالم و الذي يقيم بالديار الفرنسية.

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‫2 تعليقات

  2. من يصنع هؤلاء المغنيين…. ما الفائدة من الغنا و الشطيح و الرديح، واش الشعب خاسو الخدمة ولا النشاط؟
    رديتو البال ا الإخوان، كل نهار خاص شي ( فنان) يخرج شي أغنية. 365 أغنية ف العام. عطيو للشعب النشاط، ما عندو ما يدير ب شي خدمة…

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