الشاب رضى سلطان والمختار البركاني يتألقان في ديو “تبغي داليا”

هبة بريس : القسم الفني

طرح منذ قليل الفنانين المختار البركاني و رضا سلطان، جديدهما الغنائي على شكل ديو بعنوان “تبغي الداليا” ،و المصورة على طريقة الفيديو كليب.

“تبغي داليا” هي أغنية قديمة تعود للفنان المختار البركاني، و الذي أعادها بطريقة شبابية و شكل جديد، كما قاما بتصوريها بنواحي بركان، و هي من إخراج عبد الرحيم برود و إنتاج هشام خاتر.

و الجدير بالذكر أن” تبغي داليا ” تنضاف لمسار غنائي حافل للفنان الشاب رضا سلطان الذي يعد من مغاربة العالم و الذي يقيم بالديار الفرنسية.



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