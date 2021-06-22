المندوبية السامية للتخطيط : ارتفاع ملحوظ في أثمان الأسماك واللحوم والخضر

2021-06-22 / 8:25 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت المندوبية السامية للتخطيط، ان الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة خلال ماي الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2020، لافتة الى هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب2,2 في المائة.

وأشارت المندوبية في مذكرتها الى أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”الاتصالات”، وارتفاع قدره 9,5 في المائة بالنسبة ل”النقل”.

وأضافت المندوبية أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2021، همت، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 7,1 في المائة و”اللحوم” ب 2,9 في المائة و”الخضر” ب 1,5 في المائة و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 5,0 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,7 في المائة.

وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة، وآسفي ب 0,9 في المائة، وسطات والرشيدية ب0,8 في المائة، ومراكش ب 0,6 في المائة، وتطوان والحسيمة ب 0,5 في المائة، والدار البيضاء والعيون ب 0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من فاس ب 0,7 في المائة والداخلة ب 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021، وب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020.

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