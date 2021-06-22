كوبا تعلن إنتاج لقاح “عبد الله” الفعال ضد فيروس كورونا

هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الكوبية أن لقاحها “عبد الله” المكون من ثلاث جرعات أثبت فعاليته ضدّ فيروس كورونا بنسبة 92.28 بالمائة في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

من جانبه قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن لقاح “سوبيرانا 02” المصمم في بلاده ضدّ فيروس كورونا، يعطي بجرعتين فعالية تتجاوز 50 بالمائة من المستوى الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة الفعالة ضد مرض كوفيد-19.

وبلغ هذا اللقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

واشتق اسم اللقاح من مسرحية عبدالله، التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي، الراحل سنة 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله إلى العرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

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