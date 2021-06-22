RABAT, MOROCCO - MAY 15: Prime Minister of Morocco Saadeddine Othmani makes a speech during monthly ordinary congress meeting in Rabat, Morocco on May 15, 2018. (Photo by Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images)

العثماني: فرض حجر صحي على مغاربة الخليج أقرته اللجنة العلمية وليس قرارا سياسيا

2021-06-22 / 7:46 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن قرار فرض الحجر الصحي على المغاربة العائدين من دول الخليج، تم اتخاذه بناء على توصيات اللجنة العلمية.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يتفهم غضب المغاربة العائدين لبلادهم، سيما الذين يندرجون ضمن الفئة “ب” والممنوعين من زيارة أقاربهم والاستمتاع بعطلتهم قبل انصرام مدة 10 أيام في حجر صحي فندقي، مؤكدا أن الحالة الوبائية فرضت هذا القرار تجنبا لأي انعكاسات صحية.

وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ، إن هذه السنة ستكون مناسبة لرفع تحد خاص يتجلى في رهان إنجاح عملية عبور في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة بفعل استمرار جائحة ” كوفيد 19 ” على مختلف الأصعدة مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير هاته الجائحة.

وقال العثماني لمغاربة العالم المصنفين باللائحة “ب” “أنا عرفت قلق المغاربة المقيمين في اللائحة “ب”، وأقول لهم إن القوائم ليست نهائية وسيتم تحيينها كل أسبوعين أو كلما ظهرت مؤشرات جديدة”.

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