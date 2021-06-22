رئيس الفلبين لشعبه :” أنتم من يختار اللقاح أو أسجنكم”

هبة بريس- وكالات

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الاثنين 21 يونيو 2021 بسجن كل من يرفض التطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي تعيش فيه بلاده أحد أسوأ الأوضاع لتفشي الوباء في آسيا مع تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة و23 ألف وفاة.

ونقلت” سي إن إن “عن دوتيرتي قوله في خطاب متلفز بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في العديد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا “أنتم من يختار: إما تتلقون التلقيح أو أسجنكم”.

وتتناقض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولي الصحة في البلاد الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي لقاح كوفيد-19 فإنه سيبقى طوعياً واختيارياً.

وأضوح دوتيرتي: “لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد. أنا فقط منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة”.

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